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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول الدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
احتفل فريق أرسنال بتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن البطولة المحلية.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "BBC" البرطانية : "لقد استحقينا التعادل وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكننا لم نفعل ذلك".

وتابع: "عندما تلعب ضد فريق يمتلك تشكيل مثل هذا، فأنت بحاجة إلى أن تكون جيدًا حقًا في الثلث الأخير وتحتاج إلى القوة، لقد انخفض الإيقاع قليلًا، لم يكن كافيًا اليوم".

وواصل: "صنعنا ما يكفي من الفرص، لكن كان يجب علينا صنع المزيد، لأننا استحوذنا على الكرة بشكل كبير، وصنعنا الكثير من الفرص الجيدة بالفعل".

وخاض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.
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