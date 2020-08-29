أنغامي تعوِّض مستخدميها عن العطل الفني خلال حفل عمرو دياب

قررت إدارة أنغامي، المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعادة قيمة تذكرة حفل عمرو دياب، لكل من قام بشرائها، بالاضافة الى هدايا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد ما حدث في حفلة الهضبة أمس من تأخير بثها نتيجة ضغط الجمهور من مستخدمي المنصة، مما أدى إلى مشكلة تقنية.





يذكر أن حفل الهضبة المقدم من "فودافون ميوزك" الذي بث أمس على "أنغامي" قد إستمر لـ 30 دقيقة، وقد صور في وقت سابق في الساحل الشمالي على شاطئ البحر، حيث غنى فيه "عمرو" أجمل أغنياته الجديدة التي لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا من قبل المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالحفل المنتظر.





وخلال الحفل تعرض تطبيق أنغامي لمشكلة تقنية وذلك بسبب الإقبال غير المسبوق على الحفل من محبي ومتابعي الهضبة.



