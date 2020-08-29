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وائل الإبراشى: رسائل الرئيس اليوم حازمة وحاسمة للقضاء على الفساد

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رسائل الرئيس اليوم السبت خلال افتتاحه عدد من المشروعات فى محافظة الإسكندرية، كانت حازمة وحاسمة وكانت بلهجة عنيفة لان الموقف يستدعى ذلك، خاصة وأنها لا تقل أهمية عن ملف الإرهاب، مشددًا على أن الرئيس يواجه مخالفات البناء، والفساد الذى غير وجه مصر بكل قوة من أجل بناء مصر الجديدة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد شك فى ان الجميع تابع كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وشاهد الدعائم التى يرتكز عليها الرئيس فى بناء مصر من جديد .

 وتابع:" القضية عند الرئيس هى مصر.. والقضاء على كافة أشكال الفساد بالكامل..وازالة كافة المخالفات والفساد الذى قضى على وجه الحقيقى وتسبب فى ابتلاع الأراضى الزراعية وتدمير البنية التحتية".

وأكد "الإبراشى"، أن الجميع سيرحل وستبقى الدولة المصرية، وعلى الجميع أن يدرك أن المصالح الخاصة لا يمكن لها أن تأتى على حساب الدولة ، وتابع:"المسألة تقتضى تطبيق القانون بشدة وبأقصى سرعة".

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