AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء النبي عند مواجهة المصاعب والشدائد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 ص
دعاء النبي عند مواجهة
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب والشدائد
Advertisements
محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن ‏من ⁧دعاء النبي‬⁩ ﷺ عند مواجهة المصاعب
‏اللهم لا سَهْلَ إِلا ما جَعلتَهُ سَهلًا وأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذَا شِئْتَ سَهْلًا.


إخلاص النية لله -عزّ وجل- عند قراءة القرآن الكريم.

التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.

الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثًا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.

قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يُستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفًا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يُفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.

استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بدّ من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».
البسملة بقول:«بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، باستثناء سورة البراءة.
ترديد الآيات القرآنية للتدبر، فإذا مرّ بآية من آيات العذاب، استعاذ بالله من شر العذاب؛ فيقول: «اللهم أني أسألك العافية»، وإذا مرّ بآية تنزيه نزه الله؛ فيقول: «سبحان الله، أو تبارك الله وتعالى».
تعظيم القرآن الكريم بتجنب الحديث أثناء تلاوته، وتجنب النظر إلى ما يشتت الذهن.
قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل من قراءته غيبًا؛ لأن النظر في المصحف عبادة يؤجر عليها القارئ؛ حيث تجتمع القراءة والنظر.
تجنب ترقيق الصوت أثناء القراءة.

التوقف عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول.


كثرة الهم والحزن في الحياة؛ فالحياة مليئة بالمشاكل والهموم، ومن فقد نور القرآن لن يتمكن من الوقوف في وجه هموم الحياة.

إظلام النفس، ووحشة القلب، حيث يشعر المسلم الهاجر لكتاب الله بظلمة في نفسه، تنعكس على سلوكه اليومي، وعلى مزاجه العام.


قلة بركة الرزق؛ فيشعر أن الرزق رغم وفرته باستمرار لا بركة فيه أبدًا، وأنَّه لا يكفي حتى معاشه اليومي.

نفور في العلاقات الاجتماعية .

اضطراب النفس والشعور بالتوتر.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

هذا الأمر يحصن العقل من النسيان.. داوم عليه

هل تقبل قراءة القرآن وأنا أضع "رجل على رجل" ؟

كيفية الخشوع في قراءة القرآن .. وسائل تحقق لك ثوابًا عظيمًا

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

هل يجوز قراءة آيات القرآن عند النوم دون وضوء؟

ترشيحاتنا

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020.. صور

زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

بسبب المصروفات .. أولياء أمور المدرسة الأمريكية بالشيخ زايد يستغيثون بـ التربية والتعليم.. فيديو

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

أخبار الفن.. أحزان سعد لمجرد.. منال سلامة تكشف تفاصيل الحادث المروع.. وتطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور