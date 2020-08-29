ملحمة مصرية في 6 سنوات.. 189.6 مليون طن زيت خام حصيلة إنتاج قطاع البترول

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، عن 6 سنوات ماضية، أن جملة الغاز الطبيعي بلغت 243 مليون طن غاز طبيعي، و 7.8 مليون طن بوتاجاز ، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. وذكر تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدينة





وأوضح أنه تم مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج ، نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء .





وأضاف التقرير أنه تم تحقيق 295 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق "الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس" ، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.





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