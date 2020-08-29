ملحمة مصرية في 6 سنوات.. 189.6 مليون طن زيت خام حصيلة إنتاج قطاع البترول

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع معدلات انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات، والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا، خلال الفترة من 2014 حتي 2020، موضحا أن جملة الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن، بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات.
وذكر تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدينة، عن 6 سنوات ماضية، أن جملة الغاز الطبيعي بلغت 243 مليون طن غاز طبيعي، و 7.8 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
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وأوضح أنه تم مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج، نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء .
وأضاف التقرير أنه تم تحقيق 295 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق "الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس"، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
وقال التقرير إن تلك المشروعات هدفها الحفاظ على معدلات إنتاج مصر، وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة، ومن أهم هذه المشروعات؛ "مشروع منطقة رأس بكر" للشركة العامة للبترول، و"مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى"، و"إعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس" لشركة جابكو .