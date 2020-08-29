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تفاصيل جديدة عن ولادة طفل بعين واحدة فى الأقصر.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:48 م
الطفل
الطفل
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محمد حليم قنديل
كشف الدكتور محمد عز أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفي أرمنت بالأقصر عن تفاصيل ولادة طفل بعين واحدة.

وأضاف الدكتور محمد عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن حمل السيدة والدة الطفل كان طبيعيا حتي الشهر الخامس وبعده تم عمل أشعة وأكتشاف أن المخ  الطفل عبارة عن جزء واحد.

وتابع أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفي أرمنت بالأقصر أن الطفل كان بعينان ولكن مندمجين في عين واحدة  نتيجة عدم انفصال المخ لجزءين متساويين.

واوضح الدكتور محمد عز أن هذه الحادثة تحدث عند زواج الاقارب أو عمل أشعة للأم في بداية الحمل أو أخذ أدوية لا تعرف مدي خطورتها.

وأشار إلى أن هذه الحالة الاولي في مصر، وان الولادة كانت مبكرة عن موعدها، موضحا ان الطفل كان لديه مشاكل في القلب مضيفا أن الجنين لم تكتمل حياته بسبب المشاكل الكثيرة به.
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