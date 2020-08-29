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فن

دينا الشربيني تتعرض للهجوم بسبب صورتها مع عمرو دياب

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:57 م
عجوم شرس على دينا
عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب
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أسماء عبد الحفيظ

نشرت الفنانة دينا الشرببنى صورة مع الفنان عمرو دياب من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتعرضت دينا الشربيني لهجوم شرس من المعجبين بعمرو دياب، وجاءت التعليقات تتمثل في الآتي: "اتهنى بيه وصورة من مسلسل عبلة كامل، وعلقت معجبة أخرى دي بتغظنا".

وظهرت دينا فى الصورة بإطلالة مرتدية توب حملات وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئ، وهى بجانب عمرو دياب ولقطة من تصوير اغنية اماكن السهر.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

كما أعلن أيضا عن احيائه حفل أون لاين خلال الفترة القادمة وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.

عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة
عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة
عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة
عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة عجوم شرس على دينا الشربيني بسبب نشر صورة لها بجانب عمرو دياب واطلالة ساحرة
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