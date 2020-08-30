تشوهات الأجنة كارثة فى ازدياد .. الأب والأم يلعبان دورا كبيرا فى إصابة الطفل بها .. نصائح سهلة تحمى من حدوثها

الفاصوليا الخضراء يمنع تشوهات الأجنة

احم ابنك .. روشتة الوقاية من تشوهات الأجنة

أبرزها ثقب القلب .. تشوهات الأجنة ليست فى الشكل فقط





في السنوات الأخيرة ارتفعت حالات تشوه الأجنة، وتنقسم تشوهات الأجنة أو العيوب الخلقية إلى عيوب فى أحد الأعضاء الداخلية مثل مشاكل الأعصاب وثقب القلب أو خلل فى عملها وتشوه فى الشكل الخارجي مثل الشفة الأرنبية أو التصاق التوائم.





والأصعب أن يتسبب الإنسان فى إصابة ابنه او ابنته بأحد أنواع تشوهات الأجنة التى تتسبب فى وفاة الأطفال عقب الولادة أو عيشهم بعاهة أو إعاقة مستديمة طوال العمر، وبالرغم من خطورة الأمر إلا أن بعض النصائح البسيطة تمكننا من تقليل فرص حدوث تشوهات الأجنة بنسب كبيرة.





نعرض لكم أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من تشوهات الأجنة وفقا لما ذكرته تقارير منظمة الصحة العالمية:

- حفاظ المراهقات والأمهات على الوزن الصحى والحصول على نظام غذائي صحي يشمل مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه.

- أخذ كمية كافية من الفيتامينات والمعادن، وخاصة حمض الفوليك لدى الأمهات والمراهقات.

- ابتعاد الأمهات عن تناول المواد الضارة خاصة الكحول والتبغ .

- عدم سفر النساء الحوامل ومن هن في سن الإنجاب للمناطق التي تعاني من تفشي العدوى المعروف أنها مرتبطة بالتشوهات الخلقية.

-تجنب التعرض البيئي للمواد الخطرة مثل المعادن الثقيلة أو مبيدات الآفات أثناء الحمل .

- ضبط مستوى السكري قبل الحمل عند المصابات به واستمرار المتابعة مع الطبيب من خلال الاستشارة وإدارة الوزن والنظام الغذائي وإعطاء الأنسولين عند الحاجة .

- فحص الالتهابات وخاصة الحصبة الألمانية والحماق والزهري.

- التأكد من أن تعرض المرأة الحامل للأدوية أو الإشعاع الطبي (مثل أشعة التصوير) ليس لها اضرار وتستند على تحليل دقيق للمخاطر الصحية.

- تطعيم الأطفال والنساء خاصة ضد فيروس الحصبة الألمانية .





كما أفاد موقع "boldsky" أن هناك نوعا من الخضار لا يعرف الكثير من النساء أنه فعال جدا فى حماية الأجنة من التشوهات والعيوب الخلقية وهو الفاصوليا الخضراء ولكن يجب استشارة الطبيب إذا كانت الأم تعاني من نقص فى العناصر المعدنية بالجسم.







