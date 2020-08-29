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الباز يكشف سبب غضب الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشروعات صباح اليوم.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:48 م
محمد الباز
محمد الباز
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اسراء صبري
كشف الإعلامي محمد الباز سبب غضب الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات صباح اليوم، قائلا "الناس اليوم لاحظوا أن الرئيس السيسي كان غاضبا.. لدرجة إن الرئيس السيسي قال "لو الناس مش عايزة اللي بعمله وعيزاني أمشي همشي".

وتابع خلال حلقة برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي شعر بأن الشعب بدأ يخل بالعهد الاجتماعي بينه وبين الشعب.

|واسترسل قائلا: على سبيل المثال تقارير إزالة المخالفات على أراضي الدولة بتصل للرئيس وبيرى أن الناس مازالوا يقومون بتلك المخالفات، معقبا: "بيرى أنه عمل اللي عليه بس الناس معملتش اللي عليها".

وأضاف أن الرئيس السيسي ليس معزول عن ما يحدث في الشرع المصري، والدليل على هذا كلامه اليوم وشعوره بغضب المواطنين.
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