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أخبار العالم

الكويت تسجل أطول مدة حظر في العالم بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:57 م
اصابات كورونا - ارشيفية
اصابات كورونا - ارشيفية
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محمود نوفل
تسدل الكويت الستار على أطول حظر تجوّل في العالم مرتبط بتفشّي جائحة كورونا، والذي استمر أكثر من 5 أشهر  بحلول الثالثة من فجر غدا الأحد .

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ قرارًا بفرض الحظر الجزئي في البلاد، ابتداءً من 22 مارس الماضي، حيث تم تشديده إلى حظر كلي شامل في كل أنحاء البلاد، اعتبارًا من 10 مايو الماضي، حتى جرى تخفيفه لاحقًا في 30 مايو إلى حظر جزئي، وجرى تخفيف ساعاته حتى اتُّخِذ قرار بإلغائه نهائيًا، اعتبارًا من اليوم (الأحد).

وكانت حصيلة إصابات كورونا في البلاد قد إرتفعت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو 2000 حالة جديدة، حيث سجلت الخميس الماضي 674 حالة، و633 (الجمعة)، بينما أعلن اليوم (السبت) عن تسجيل 646 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84224 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 528 حالة.

وانضم 673 مصابًا إلى قائمة المتعافين من الفيروس المستجد ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 75993 حالة.

ويتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة  الرعاية الطبية اللازمة 7703 حالات في حين بلغ عدد المسحات التي تم القيام بها 611639 فحصًا منذ بداية الجائحة وحتي الأن.
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