AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الفيوم: سيتم أخذ الأرض بما عليها حال عدم الجدية في تقنين أراضي وضع اليد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:07 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كان يدور حول المشهد العمرانى والتشوهات التى طالته وبات واضح للجميع.

وتابع:"سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحزم والانتهاء من هذا المشهد بوجه السرعة ، حتى يكون هناك تخطيط عمرانى يراعى الأجيال القادمة".

وأضاف "الأنصارى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تعمل وفق خطة زمنية للقضاء تمامًا على كافة مظاهر مخالفات البناء، وتابع:"اللى هيفكر يعمل مخالفة جديدة سيتم التعامل معه بمنتى القوة والحزم".

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تقنين أراضى وضع اليد.

وتابع:" الحالات غير الجادة يتم استرداد الأرض منه بما عليها مهما كان ..لأنه لم ينهى إثبات ملكيته على ..ولا رجعه فيها"، مشيرًا إلى وجود تنسيق أمنى فى مواجهة مخالفات البناء واسترداد ممتلكات الدولة، كون ذلك من مصلحة الأجيال القادمة ويصب فى صالح الدولة المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي

لنشر صحيح الدين والوسطية.. محافظ الفيوم: فرع جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية

استرداد 300 فدان.. محافظ الفيوم: لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة.. فيديو

محافظ الفيوم: سلمنا الأمن القائمة السوداء لمقاولين استخدموا أسماء وهمية

محافظ الفيوم يزف بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار مخالفات البناء

لمتابعة ملفات التصالح.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء القرى بمركزي الفيوم وإطسا

ترشيحاتنا

الأمن قبض عليه بكل هدوء| جيران مرشد الجماعة: لو كنا نعرف كنا سلمناه .. فيديو

علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد

القبض على رجل حاول إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

لجنة الفيروسات تكشف حقيقة دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا.. فيديو

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها