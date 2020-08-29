بعد عودته للمشاركة مع الأهلي.. هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل ما فى المباراة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج صالح جمعة ، بعد ظهورة فى مبارة الأهلى مع المصري التى انتهت لصالح الاحمر بنتيجة 2.0 بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية









وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى :





‏صالح جمعة رجل المباراة 👊









‏مش عاوز صالح جمعه يستعجل انت قطعت شوط كبير اووى عشان ترجع الملعب تانى لسه عاوز شغل بدنى وتدريبات كتير ومع الوقت هيرجع المعلم تانى واتمنى ميخذلنيش انا بعشق صالح بطريقه مش طبيعيه









‏‎صالح جمعه افضل لاعب خلاص خلص الكلام 🖤كفاية رجوعه للملعب وان شاء الله يلعب اساسي 🖤 ‎









‏متستعجلش العب كورتك اللي عودتنا عليها هترجع صالح جمعة اللي نعرفه 👏💕









‏اجمل ما فى المباراة😘😘😍😍

وجودك مع عودتك لفورمتك ترجع المعلم صالح جمعة ان شاء الله

#صالح









‏الأهلي كان بيلعب بمزاج النهاردة والمباراة حقيقي كانت عظمة ♥️♥️♥️♥️♥️

+ نزول صالح جمعة حتي لو معملش حاجة مبهج أوي الحقيقة♥️♥️🥰.









‏انا فرحت بتغيير صالح جمعه والعربي بدر اكتر من الهدفين ‎#صالح









‏بدون اي كلام رجل المباراة هو ‎#صالح_جمعه حتي لو ملحقش يعمل حاجة ✌😂😍😍😍😍🔴