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اقتصاد

الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. غدا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:01 م
تمويل
تمويل
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محمد يحيي
تطرح الحكومة المصرية صباح غد الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما، لتمويل  عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.


ذكر التقرير إنه تم  الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض


أوضح التقرير إن الحكومة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

ومع طرح الوزارة اليوم لـ أذون خزانة  بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان خلال الخميس والإثنين المقبلين بقيمة 26.5 مليار جنيه.
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