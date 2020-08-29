الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. غدا

تطرح الحكومة المصرية صباح غد الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما، لتمويل عجز الموازنة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.
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ذكر التقرير إنه تم الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض
أوضح التقرير إن الحكومة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
ومع طرح الوزارة اليوم لـ أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان خلال الخميس والإثنين المقبلين بقيمة 26.5 مليار جنيه.