الحكومة تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه.. غدا





قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.











ذكر التقرير إنه تم الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض





أوضح التقرير إن الحكومة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.



