رسميا .. الأمريكي ويستون ماكيني ينضم لـ يوفينتوس قادما من شالكة

تعاقد نادي يوفنتوس بشكل رسمي مع الأمريكي ويستون ماكيني قادما من شالكه الألماني لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وحسب بيان يوفنتوس فإن تكلفة الإعارة تبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو، مع أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية فترة إعارته مقابل 18 مليون يورو.





وأصبح ماكيني أول أمريكي يرتدي قميص يوفنتوس عبر التاريخ، حيث أنتشر اللاعبون الأمريكان في أوروبا خلال الفترة الماضية منهم لاعب تشيلسي بوليسيتش.





ولعب ماكيني 19 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4.