وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، إنه كان يتعامل مع الإرهابي مدحت الحداد الهارب في تركيا وكان ينقل له كافة المعلومات التي كانت تحدث في الإخوان، موضحا أن الإخوان دائما ما يقدسون المرشد وينصاعون لأوامره.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»،: « القيادات كانت تسعى دائما الي احداث غسيل مخ لاعضاء الجماعة»، مشيرا الي ان القبض على محمد بديع مرتديا النقاب اثر في نفسية أعضاء الجماعة.





وأشار خيرت، أن هناك فرقا بين ارتداء النقاب من الناحية الدينية والناحية الجنائية؛ مرددا: «ملناش دعوة بالناحية الدينية لكن المرشد يرتدي النقاب ارتكب أمرا جنائيا».





وأكد خيرت انه في الفترة القادمة سوف تقوم تركيا بتسليم الإرهابيين الموجودين لديها في حال وجود مصلحة مع مصر.