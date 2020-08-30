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اقتصاد

الحكومة تبيع أَجلي خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اعرف السبب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:02 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
تبيع الحكومة المصرية صباح  اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما، لتمويل  عجز الموازنة.

وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

وذكر التقرير أنه تم الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض .

وأوضح التقرير أن الحكومة ستبيع  أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

ومع طرح الوزارة اليوم لـ أذون خزانة  بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين خلال الخميس والإثنين المقبلين بقيمة 26.5 مليار جنيه.
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