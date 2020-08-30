الحكومة تبيع أَجلي خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اعرف السبب

تبيع الحكومة المصرية صباح اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما، لتمويل عجز الموازنة.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.
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وذكر التقرير أنه تم الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض .
وأوضح التقرير أن الحكومة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
ومع طرح الوزارة اليوم لـ أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين خلال الخميس والإثنين المقبلين بقيمة 26.5 مليار جنيه.