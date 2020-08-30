الحكومة تبيع أَجلي خزانة بـ 18 مليار جنيه.. اعرف السبب





وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر بيع أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.







وذكر التقرير أنه تم الاستعانة بالبنك المركزي المصري لترتيب عمليات الاقتراض .

وأوضح التقرير أن الحكومة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه، و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.



