تفجير جديد يستهدف أحد موانئ لبنان.. تفاصيل

ألقى شخص مجهول، قنبلة يدوية ، علي أحد الأكشاك في منطقة ميناء طرابلس اللبنانية ، علي الكورنيش البحري ، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.





وأفاد موقع القوات اللبنانية ، بأن القنبلة اليدوية التي اُلقيت بواسطة شخص مجهول ، تسببت في إصابة شخصين ، وتعرض عدد من السيارات لبعض التلفيات.





وذكر الموقع ان الجريحين تم نقلهما الي المستشفي القريب من موقع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.



