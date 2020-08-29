بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد



وتحولت الجنازة الى مظاهرة شعبيه تطالب باعدام الجانى وزملاءه حيث دفعت ثمن البلطجة سيدة تلقى حبا وتقديرا من الجميع.



وكانت سيدة قد لقت مصرعها اثر تبادل اطلاق اعيرة نارية بين مسلحين بالدقهلية.



ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز المنزلة يفيد بمصرع منال محمد أبو الفرح ٥٣ عاما مقيمه العزيزة بائعه اسماك اثر تعرضها لطلق ناري ناتج عن مشاجرة بين مسلحين



حيث نشبت مشاجرة بين كلا من محمد ا ا وشهرته الصلعه ونسيم ع ا وشهورته الجمبري وحماده ح ا وهو من اصابها بطلق نارى ونقلها للمستشفى وفر هاربا.



فيما تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على المتهمين وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابه العامة.