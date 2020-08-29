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محافظات

بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:55 م
جنازة شهيدة المنزلة
جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبيه تطالب بالقصاص
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همت الحسينى
شيع اهالى العزيزة والقرى المجاورة التابعه لمركز المنزله،  بمحافظة الدقهلية ، جنازة شهيدة البلطجة والتى لقبت بأم الشباب حيث يحبونها أبناء القرية.

وتحولت الجنازة الى مظاهرة شعبيه تطالب باعدام الجانى وزملاءه حيث دفعت ثمن البلطجة سيدة تلقى حبا وتقديرا من الجميع.

وكانت سيدة قد لقت مصرعها اثر تبادل اطلاق اعيرة نارية بين مسلحين بالدقهلية.

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز المنزلة يفيد بمصرع منال محمد أبو الفرح ٥٣ عاما مقيمه العزيزة بائعه اسماك اثر تعرضها لطلق ناري ناتج عن مشاجرة بين مسلحين

حيث نشبت مشاجرة بين كلا من محمد ا ا وشهرته الصلعه ونسيم ع ا وشهورته الجمبري وحماده ح ا وهو من اصابها بطلق نارى ونقلها للمستشفى وفر هاربا.

فيما تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على المتهمين وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابه العامة.
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد
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