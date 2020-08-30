كيف تحصل على تمويل لمشروعك الصغير والمتوسط

يقدم المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية "مشروعك"، تمويلا للمشروعات بجميع أنواعها، الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروض ميسرة للمواطنين.





كما يقدم "مشروعك" من خلال وزارة التنمية المحلية، قروضا ميسرة، للعمالة العائدين من الخارج؛ لتوفير فرص عمل لهم، خاصة بعد جائحة كورونا، وعودة الكثير منهم من الخارج .





الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مؤقت لمدة "خمس سنوات للمشروعات الصغيرة أكبر من 25 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه..





-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى .





-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين .





-إيصال مرافق .





-خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .





-صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى .





-صورة من السجل التجارى .





-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة .





-صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.

اما بالنسبة للمشروعات المتوسطة أكبر من 250 ألف جنيه ...





-صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين .





-إيصال مرافق .





-خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .





-صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى .





-صورة من السجل التجارى .





-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة .





-صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء .





-آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث .





-دراسة جدوى للمشروع .