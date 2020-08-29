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فن

كريم عبيد يكشف تفاصيل برنامجه "النجوم في الجيم"

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:17 م
كريم عبيد
كريم عبيد
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سعيد فراج
يبدأ مدرب اللياقة البدنية والإعلامي كريم عبيد تسجيل حلقات برنامج النجوم في الجيم، مطلع شهر سبتمبر المقبل الذي سيذاع على احدى القنوات الفضائية العربية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال كريم عبيد أن البرنامج سيسلط الضوء على تدريبات النجوم والمشاهير في صالات الألعاب الرياضية أو الجيم، حيث سيصطحبهم كريم خلال الحلقة وسيقوموا بعمل التدريبات الرياضية، وخلال هذا سيتم التطرق للحديث مع النجوم عن أهمية الرياضة، وكيف ومتى بدأوا المداومة على التدريب والحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأضاف كريم عبيد، أنه استلهم فكرة البرنامج من خلال تدريبه لبعض النجوم والمشاهير الذين طرحوا عليهم الفكرة، حيث يعتبر المدرب الشخصي لعدد من النجوم والنجمات منهم الفنانة منى زكي وياسمين صبري وياسمين عبد العزيز.
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