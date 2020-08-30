خبير معلوماتي يوضح تفاصيل اختراع نيورالينك الجديد وتأثيره على المستقبل

قال الدكتور محمد حمزة، خبير وباحث في أمن المعلومات، إن شركة نيورالينك ، هي شركة حديثة الإنشاء ، يمتلكها "إيلون ماسك" ، وهي متخصصة في علوم الأعصاب، مضيفا أن الشركة أعلنت عن جهاز جديد يسمي "فيتو" وهو شريحة صغيرة جدا لا تتعدي الـ 8 مم.





وأوضح حمزة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشريحة تزرع في الدماغ البشرية؛ للمساعدة علي معالجة بعض الأمراض، مشيرا إلي أن الشريحة لم تستخدم على بشر بعد ، بل على حيوانات؛ للتجربة فقط.





وأضاف خبير امن المعلومات، أن تلك الشريحة تزرع عند أقرب قشرة من العقل، وترتبط به ببعض الأسلاك الدقيقة التي تشبه شعر الإنسان، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي له أهميته الكبيرة لدي البشرية.