AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إيران: سنواجه دعوى أمريكية تطالب بتسليم 1.7 مليار دولار لـ البورصة الألمانية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:01 ص
بورصة ألمانية
بورصة ألمانية
Advertisements
رويترز
قال البنك المركزي الإيراني، يوم السبت، إنه يتخذ إجراءات قانونية؛ لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون، أمام محكمة أمريكية، يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار، تحوزها "وحدة كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية، يوم الخميس، إن دائنين لإيران، أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك، يطالبون فيها "كليرستريم" بتسليم الأصول، التي يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وذكر البنك، أن غرفة المقاصة، تعتبر المزاعم بلا أساس، وستتخذ خطوات ضدها.

وقال أمير حسين طيبي فارد، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، في بيان ”بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورج، يسعى المدعون الأمريكيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أمريكية، نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات“.

وكانت السلطات الأمريكية استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. إيران تقاضي الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية

بعد مصادرتها.. مسئولون يكشفون وجهة السفن المحملة بالنفط الإيراني

محكمة بحرينية تقضي بحبس مصرفيين 5 سنوات.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

مساعد وزيرة الصحة يوضح معدلات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

4 دول عربية ضمن قائمة أغنى 25 دولة في العالم

أخبار الفن.. أحزان سعد لمجرد.. منال سلامة تكشف تفاصيل الحادث المروع.. وتطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور