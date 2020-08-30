تأثيرات كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في كتاب مرايا 16

يأتي الإصدار الـ 16 لكتاب "مرايا" ، في لحظة لا صوت يعلو فيها على صوت "كورونا"، إذ ينتشر الوباء في العالم ، مُسقطا لعشرات الآلاف من المرضى والمتوفين، ومن ثم فإنه يحوي عدة مقالات عن ذلك الوباء ، وتأثيراته على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والنفسية.





وفي مقال بعنوان "رحلات بين أربعة جدران.. تأملات حول العزل والعزلة"، يتأمل المترجم والروائي محمد عبد النبي في ما فعلته العزلة المفروضة خوفا من الوباء في ملايين البشر حول العالم.





ويتنقل عبد النبي في مقاله بين عدد من الكتب والروايات والأفلام التي تناولت العزلة بمعانيها وظروفها المختلفة وكيف تؤثر على حيوات البشر، ويرصد كيف أسهمت التكنولوجيا في خلق مساحات للتواصل وكسر العزلة من خلال مساحات التلاقي الافتراضي التي تتيحها.





وفي ذات السياق، تتجول أسماء سعد في مقالها "أدب الأوبئة: نصوص تنتصر لغريزة البقاء"، بين عدة أعمال أدبية تناولت الأوبئة، وتطرح أنه على الرغم من اختلاف بعض المعالجات لثيمة "الأوبئة" في الأعمال الأدبية، سواء أعمال استبقت وتنبأت بما قبل وقوع الكارثة، أو أعمال استفاضت في وصف أحداث على نحو يبعث القشعريرة في الأبدان، أو حتى تلك التي ترصد عالم ما بعد التعافي من الصدمة، فإن المشترك الفريد بينها، هو التعبير بشكل بليغ عن تلك اللحظات التي تستيقظ فيها غريزة البقاء من سباتها.





ويتوقع المقال أنه بنهاية فترة الحجر التي دخلتها البشرية حاليا بسبب الوباء، سيكون هناك صدى لتلك الفترة على صفحات الروايات، وستبرز آثارها وتتجلى بقوة، في أعمال أدبية وفنية تتناول فترة كورونا العصيبة، وتضيف أرففا جديدة إلى مكتبة أدب الأوبئة والأزمات.





وبالإضافة إلى ما سبق من كتابات ركزت على تأثيرات الوباء؛ يتضمن الإصدار الحالي من كتاب "مرايا" مقالات ودراسات ومراجعات تتناول موضوعات مختلفة في الاقتصاد والأدب والسياسة، منها على سبيل المثال مقال منى أبو النصر عن رواية "أشباح بروكسل" للكاتب محمد بركة وما تنطوي عليه من "جغرافيا سردية للخوف"، وقراءة بقلم حسام الخولي في رواية "أحمر لارنج" لشارل عقل، وعرض حسين الحاج لكتاب "الروح في العمل: من الاستلاب إلى الاستقلال الذاتي" لفرانكو بيفو بيراردي، وترجمة أحمد حسان.





وفي مقاله عن "كورونا.. الأزمة التي زادت من أوجاع سوق العمل في مصر"، يناقش محمد جاد التأثيرات الكارثية لذلك الفيروس في بلدان عدة، والسياسات الجديدة التي ظهرت لتعويض العمال عن الأجور المفقودة بسبب حظر التجوال، وكذلك أشكال الدعم المختلفة التي قدمتها دول العالم إلى فئة العاملين خارج النطاق الرسمي. ويتطرق جاد إلى الوضع في مصر، طارحا أن الوباء المستجد جاء على خلفية عقود اتسع فيها نطاق العمل غير الرسمي بشكل سريع، الأمر الذي زاد من مصاعب حماية العمال تحت ظروف الوباء الضاغطة، لتصبح تلك الأزمة بمثابة لحظة كاشفة لمشكلات سوق العمل المتراكمة في مصر.





وتقدم الدراسة التي ترجمتها أسماء ياسين بعنوان "الاشتراكية في زمن الأوبئة"، تحليلا لأسباب ظهور الأوبئة والسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تتداخل وتنتجها في نهاية المطاف.. وتجادل الدارسة بأنه لا يمكن فهم طبيعة جائحة "كوفيد- 19" دون النظر إلى الرأسمالية في تكوينها الحالي، فوباء على هذا المستوى يزيد حدة أخطاء الرأسمالية الموجودة بالفعل من قبل.



