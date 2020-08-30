محافظ البحيرة: الدولة عازمة على تحقيق المجد لمواطنيها .. فيديو

قال اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، إن الدولة المصرية مصرة وعازمة على حل المشكلات وتحقيق المجد لمواطنيها.





وأضاف هشام آمنة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن مصر يوجد بها نمو اقتصادي كبير، مؤكدا أن المواطن المصري يجب أن يتعلم الانضباط ليتناسب مع المشروعات القومية التي تحدث.





هشام امنة ، أن الجميع يجب ان يلتزم، لان جميع من يعمل في الدولة يقوم بالمهام المكلف بها، مؤكدا أ ن الدولة المصرية لديها إصرار كبير على التصدي للتعديات ومخالفات البناء. وأوضحالدولةإصرارعلى



