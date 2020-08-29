محافظ البحيرة: شهدنا تنفيذ مشروعات بـ34 مليار جنيه السنوات الماضية





وأضاف ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم ، المحافظة كلفت باستكمال المحور داخل محافظة البحيرة ، على مسافة 55 كيلو مترا، معقبا أنه منذ الإعلان عن وجود محور المحمودية في البحيرة؛ قمنا بتنفيذ ما يقارب من 900 قرار إزالة بتوجيه من الرئيس السيسي.



وتابع: أهل محافظة البحيرة يرحبون بمشروع استكمال محور المحمودية، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية يصل تكلفتها إلى 34 مليار جنيه.



وشدد على أن الرئيس السيسي شيد العديد من المشروعات العملاقة بمحافظ البحيرة ومنها مدينة رشيد الجديدة، كما أمر بتطوير المدينة التاريخية القديمة بالمحافظة.



وفيما يخص إزلة التعدي على ممتلكات الدولة، أوضح أن المحافظة تعد من ضمن المحافظات الملتزمة بتطبيق قرارات الإزالة، متابعا: أزلنا كافة التعديات على ممتلكات الدولة وتم إستعادة كل الأملاك.



قال هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن البحيرة كانت مشتركة مع محافظة الإسكندرية في الجزء الأول الخاص بمحور المحمودية، بالإضافة إلى المشاركة في محور الرخا.