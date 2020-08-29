AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحيرة: شهدنا تنفيذ مشروعات بـ34 مليار جنيه السنوات الماضية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:47 م
هشام أمنة، محافظ
هشام أمنة، محافظ البحيرة
Advertisements
اسراء صبري
قال هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن البحيرة كانت مشتركة مع محافظة الإسكندرية في الجزء الأول الخاص بمحور المحمودية، بالإضافة إلى المشاركة في محور الرخا.


وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم، المحافظة كلفت باستكمال المحور داخل محافظة البحيرة، على مسافة 55 كيلو مترا، معقبا أنه منذ الإعلان عن وجود محور المحمودية في البحيرة؛ قمنا بتنفيذ ما يقارب من 900 قرار إزالة بتوجيه من الرئيس السيسي.

وتابع: أهل محافظة البحيرة يرحبون بمشروع استكمال محور المحمودية، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية يصل تكلفتها إلى 34 مليار جنيه.

وشدد على أن الرئيس السيسي شيد العديد من المشروعات العملاقة بمحافظ البحيرة ومنها مدينة رشيد الجديدة، كما أمر بتطوير المدينة التاريخية القديمة بالمحافظة.

وفيما يخص إزلة التعدي على ممتلكات الدولة، أوضح أن المحافظة تعد من ضمن المحافظات الملتزمة بتطبيق قرارات الإزالة، متابعا: أزلنا كافة التعديات على ممتلكات الدولة وتم إستعادة كل الأملاك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. مشروع المحمودية شريان جديد للتنمية والحياة

في العيد القومي 68.. محافظ الإسكندرية: أزلنا تعديات الكورنيش وأصبح 85% من البحر مرئياً للمواطنين

الرئيس السيسي: أنا مش ضد الناس تبنى وتعمر ولكن بدون تعديات

محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمحور المحمودية

في أقل من سنتين.. مدبولي يكشف تكلفة محور المحمودية وما تحملته الدولة

مدبولي: حجم العمل بقطاع خدمات مياه الشرب يبلغ 124 مليار دولار

ترشيحاتنا

علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد

السيسي يكلف حسن عبد الشافي بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

السائق المتهم بمحاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان: كنت بهددها مش عايز اقتلها

بعد عودته للمشاركة مع الأهلي.. هاشتاج صالح جمعة يتصدر تويتر.. ومغردون: أجمل ما فى المباراة

بعد مواجهة آرسنال وليفربول.. النني يتفوق على محمد صلاح

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها

طريقة عمل الكريب الحلو في دقائق