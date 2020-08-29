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أخبار العالم

أمانة الرياض تصدر قرارا مهما قبيل انطلاق العام الدراسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:40 م
الأمين العام للعاصمة
الأمين العام للعاصمة السعودية الرياض
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محمود نوفل
وجه الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بتطبيق الدوام المرن للأمهات، والسماح بخروجهن الساعة 1.45 ظهرا بتوقيت المملكة، ليكن بالقرب من ابنائهن طيلة مدة نظام التعليم عن بعد خلال العام الدراسي الجديد والذي يمتد لـ 7 اسابيع .

وشدد القرار الصادر من أمين عام منطقة الرياض، علي التنفيذ بالتنسيق مع المدير المباشر والموارد البشرية في المؤسسة التي تعم فيها الأم.

وذكر القرار ان توجيه الأمين العام لمنطقة الرياض يأتي في إطار حرص الأمانة علي تهيئة بيئة عمل تحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية ، ولما يمثله قرب الأمهات من الأبناء في هذه المرحلة التأسيسية من أهمية لتحقيق النجاح في العملية التعليمية.

جدير بالذكر ان العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية سينطلق بداية من الغد الأحد حيث سيكون التعليم في الاسابيع الأولي عن طريق منصة مدرستي والتي تعتمد علي تقنية التعليم عن بعد.
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