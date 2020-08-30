AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شقيقين تخصصا فى سرقة الشركات والمساكن بالمقطم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شقيقين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب كسر الباب.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تمكنت من ضبط مبلغ مالى "متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات بحوزة شخصين "شقيقين" لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترفا امام المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه.

وذلك فى اطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحقيق العديد من النجاحات الامنية فى مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عناصر تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بالمقطم

حبس تشكيل عصابى يسرق إطارات السيارات بالمقطم

احترفوا أسلوب المغافلة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: مندهش من إصرار فايلر بالاعتماد على مروان محسن

لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

علي جمعة: هناك ذنوب لا يغفرها صيام يوم عاشوراء.. فيديو

بـ 4 جنيهات فقط.. طريقة سهلة لتنظيف البوتاجاز

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور