حبس شقيقين تخصصا فى سرقة الشركات والمساكن بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شقيقين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب كسر الباب.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تمكنت من ضبط مبلغ مالى "متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات بحوزة شخصين "شقيقين" لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب".





واعترفا امام المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه.





وذلك فى اطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحقيق العديد من النجاحات الامنية فى مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة