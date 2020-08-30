حبس عاطل وسائق سرقا مركبة توك توك بالإكراه من صاحبها بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مركبة توك توك من سائقها بدائرة القسم بالاكراه.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمان والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تمكنت من ضبط (عامل ، سائق - "لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" مستولى عليها من (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





وذلك فى اطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحقيق العديد من النجاحات الامنية فى مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.