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أخبار العالم

تعليق ترامب في إطلاق الشرطة الأمريكية النار على جاكوب بليك

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن واقعة إطلاق الشرطة الأمريكية النار على الشاب ذي الأصول الأفريقية جاكوب بليك في ولاية ويسكونسن. والتي أدت لاشتعال الاحتجاجات العنيفة في الولاية هذا الأسبوع.

ورد ترامب على سؤال حول واقعة إطلاق النار على بليك وما إذا كان هناك مبررات للشرطي قائلا "أنا أبحث في الأمر بقوة. سأتلقى تقارير وسأعلمك بالتأكيد قريبًا. لكنها لم تكن مشهدا جيدا.. لم يعجبني رؤيتها بالتأكيد". مضيفا "أعتقد أن معظم الناس سيوافقون على ذلك".

وأطلقت الشرطة الأمريكية على الشاب الأسود بليك 29 عاما أثناء محاولة اعتقاله ما أدى إلى جرحه وإصابته بالشلل جراء الواقعة.

وعمت احتجاجات ووقعت اضطرابات لعدة ليال في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن حيث وقع الحادث.

في المقابل، تزعم الشرطة الأمريكية أن بليك كان مسلحا بسكين واشتبك مع عناصرها أثناء الحادث.

وتعد الواقعة التي جرى تصويرها هي الأحدث ضمن سلسلة استهداف الأمريكيين السود من قبل رجال الشرطة، حيث أدى حادث مماثل في منيابوليس خلال مايو الماضي إلى مقتل الأمريكي جورج فلويد واندلاع موجة احتجاجات ضخمة.
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