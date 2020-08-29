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رياضة

بعد الفوز على المصري.. فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.

ويستأنف الأهلي تدريباته، الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً متميزًا وسيطروا على المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل التمركز الجيد واللعب السريع، والاستفادة من المساحات خلف دفاعات المصري.

سجل هدفي الأهلي في مباراة اليوم أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، التي لم تشهد خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي، حارس المرمى، كما ألغى الحكم هدفين للأهلي في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى ٦٢ نقطة، ويحكم قبضته منفردًا على قمة الدوري.
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