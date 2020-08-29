بعد الفوز على المصري.. فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.
ويستأنف الأهلي تدريباته، الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.
وقدم لاعبو الأهلي أداءً متميزًا وسيطروا على المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل التمركز الجيد واللعب السريع، والاستفادة من المساحات خلف دفاعات المصري.
سجل هدفي الأهلي في مباراة اليوم أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، التي لم تشهد خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي، حارس المرمى، كما ألغى الحكم هدفين للأهلي في الشوط الأول.
وبهذه النتيجة حصد الأهلي ثلاث نقاط جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى ٦٢ نقطة، ويحكم قبضته منفردًا على قمة الدوري.