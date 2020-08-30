حبس 4 أشخاص لسرقتهم مواسير مياه حديدية من موقع إنشاء في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 4 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة 25 ماسورة مياة حديدية مختلفة الأحجام، من داخل موقع تحت الإنشاء ، تابع لإحدى شركات المقاولات ، والمسند إليها أعمال تطوير أحد المشاريع بدائرة القسم ، بأسلوب المغافلة.





وامرت النيابة رجال المباحث ، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين ، والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة تمكنت من ضبط 25 ماسورة مياة حديدية "مختلفة الأحجام "مجهولة المصدر بحوزة 4 أشخاص ، حال استقلالهم دراجة نارية (تروسيكل) بدون لوحات معدنية (قيادة أحدهم) بدائرة قسم شرطة النزهة .





وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا امام المقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات والمسند إليها أعمال تطوير أحد المشاريع بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

جاء ذلك، فى اطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة فى تحقيق العديد من النجاحات الامنية فى مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.