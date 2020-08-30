بعد استياء الرئيس السيسي من مخالفات البناء .. برلمانيون: إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح ضرورة.. ومطالب بالردع تجاه المخالفين

نصر: مصر أصبحت دولة قانون في عهد السيسي

عبد العزيز: مظهر مصر الحضاري سيعود لها في القريب العاجل

ثابت : على مجالس الأحياء مساعدة المواطنين للتصالح مع مخالفات البناء





أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات القوية ، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددًا من القضايا الأخرى الهامة.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بشدة تصريحات الرئيس السيسي التي جاءت صارمة وحازمة على حد تعبيرهم، مشيرين إلى ضرورة عدم التعاون مع الذين يصممون على البناء بشكل مخالف أو عشوائي مما يضر ويعرقل عجلة التنمية.





قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "مشروع المحمودية" الذي افتتحه الرئيس السيسي ، هو حلم كبير لكل أهل الإسكندرية ، منذ ما يزيد عن 40 سنة؛ موضحا أنه شريان على جانبه عدد من الأراضي غير المستغلة. وفي هذا السياق،





، خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للحكومة ، بأن يكون هنا نصيبا للمقاولين الصغار ، لكي يجدوا فرص عمل في تلك المساحة، مشيرا إلى أن المشاهد التي تعرض للمشروعات التي تمت "قبل وبعد"؛ تجعل المواطن يعرف حجم الإنجاز الذي يتم. وأضاف السجيني









وأوضح السجيني، أن الدولة لن تجور على ابنائها ابدا بخصوص مخالفات البناء والتصالح؛ منوها بأن المواطن بدأ يعي حجم الخطر الذي نواجهه بسبب مخالفات البناء.





وأشار السجيني إلى أنه يحسب للرئيس السيسي أنه أول من وفر مساكن الي العشوائيات وغيرها من المساكن لمحدودي الدخل؛ وهو البديل عن البناء العشوائي، مما يجعل الدولة لها الحق في فرض سيطرتها على مخالفات البناء .





وأكد السجيني ، أن رسائل الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشروعات كانت واضحة وقوية وتسهيل التصالح على مخالفات البناء.





من جانبها، أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي الذي أدلى بها اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، قائلة: "احنا دلوقتي أصبحنا دولة قوانين يتم تطبيقها بدقة ودون تمييز أو تفرقة وحان وقت القضاء على العشوائية التي سيطرت على مصر لعشرات السنين".





وأكدت ماجدة نصر، لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح من خلال تنفيذ القوانين التي تم وضعها من قبل الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بالجوانب التعليمية وتحسينها بصورة كبيرة تجعل هناك توافق بين المادة التعليمية التي يدرسها الطلاب وبين متطلبات سوق العمل.





ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات الجديدة التي يتم افتتاحها من قبل وزارة التعليم العالي ستتيح فرصة للطلاب للدخول في تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل في الفترة المقبلة بشدة، قائلة:"الرئيس السيسي يُطالب وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار بتقديم الشرح الكامل لكل تخصص جديد حتى يتم التعرف عليه بشكل جيد من قبل الطالب ليكون لديه خلفية عن العمل الذي سيلتحق به بعد التخرج".









وعلّق النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على تصريحات الرئيس السيسي الذي أدلى بها اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، قائلًا:"مصر بتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي الحضاري والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع نهاية للعشوائيات في مصر".





وأوضح "عبد العزيز"، لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع حلول جذرية للمشكلات والتي على رأسها مشكلة العشوائيات التي كانت منتشرة بشكل كبير في مختلف المناطق بالجمهورية، مشيرًا إلى أن ٩٠% من المناطق الخطرة تم الانتهاء من تطويرها وفي الوقت الحالي يتم العمل على تطوير المناطق غير الُمخططة.





وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة مساعدة القيادة السياسية في حربها ضد الزحف العشوائي على حد وصفه، لافتًا إلى أن مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة وخاصة من الناحية الجمالية حيث سيعود لها الشكل الحضاري التي افتقدته بسبب هذه الظاهرة.









وبدورها، أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تهاون مع المتخلفين عن دفع مبلغ جدية التصالح مع مخلفات البناء، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.





وأوضحت "ثابت"، ل"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يبني مصر بطريقة مُخططة تبعد كل البعد عن العشوائية، لافتة إلى أن المظهر الحضاري سيعود لمصر في القريب العاجل بمختلف محافظاتها.





وطالبت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المجالس المحلية تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يقومون بدفع مبلغ جدية التصالح مع مخالفات البناء، قائلة: "المواطن جي يتصالح لمصلحته والفلوس هتدخل لخزينة الدولة فالمصلحة مشتركة ولازم يكون في تعاون أكتر من كدة من جانب المجالس المحلية لتسهيل الإجراءات".