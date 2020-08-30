أخبار الأهلي.. فريق الكرة يفوز على المصري 2-0.. صالح جمعة يتصدر تويتر .. راحة لـ اللاعبين 48 ساعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، السبت ، 28 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار عن النادي الأهلي و كواليس الفوز على النادي المصري البورسعيدي كالآتي:













فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري .









قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.







