أخبار الأهلي.. فريق الكرة يفوز على المصري 2-0.. صالح جمعة يتصدر تويتر .. راحة لـ اللاعبين 48 ساعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، السبت ، 28 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار عن النادي الأهلي و كواليس الفوز على النادي المصري البورسعيدي كالآتي:
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري .
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج صالح جمعة ، بعد ظهورة فى مبارة الأهلى مع المصري التى انتهت لصالح الاحمر بنتيجة 2.0 بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.
تسبب لقاء القمة 120 الذي جمع بين فريقي "الأهلي والزمالك"، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في اندلاع أزمة بين النادي الأهلي وجماهيره والإعلامي سيف زاهر بعد انتقاده القلعة الحمراء عقب الهزيمة.