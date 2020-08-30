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رياضة

نائب رئيس المصري يصرخ على الهواء: انجدونا من اللجنة الخماسية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:01 ص
أعضاء اللجنة الخماسية
أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة
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حسام الحارتي
أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، ‏أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي وأصرت على ‏خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس ‏كورونا.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة ‏قناة الزمالك:" انجدونا من اللجنة الخماسية، قاموا بتحويل مسحات ‏اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة ‏الأهلي".‏

وواصل:" الأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان ‏فاز علينا فهذا أمر طبيعي".‏

وطلب الخولي تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل حل الأزمة، ‏مستنجدًا به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه.‏

وأردف: "المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة ‏الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة ‏النادي".
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