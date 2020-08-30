نائب رئيس المصري يصرخ على الهواء: انجدونا من اللجنة الخماسية

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ، ‏أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي وأصرت على ‏خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس ‏كورونا.‏





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة ‏قناة الزمالك:" انجدونا من اللجنة الخماسية ، قاموا بتحويل مسحات ‏اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة ‏الأهلي".‏





وواصل:" الأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان ‏فاز علينا فهذا أمر طبيعي".‏





وطلب الخولي تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل حل الأزمة، ‏مستنجدًا به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه.‏





وأردف: "المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة ‏الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة ‏النادي".