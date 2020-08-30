نائب رئيس المصري يصرخ على الهواء: انجدونا من اللجنة الخماسية

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي وأصرت على خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" انجدونا من اللجنة الخماسية، قاموا بتحويل مسحات اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة الأهلي".
وواصل:" الأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان فاز علينا فهذا أمر طبيعي".
وطلب الخولي تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل حل الأزمة، مستنجدًا به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه.
وأردف: "المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي".