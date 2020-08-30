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فن

أخبار الفن.. أحزان سعد لمجرد.. منال سلامة تكشف تفاصيل الحادث المروع.. وتطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:03 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان سعد لمجرد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا يعلن فيه عن رحيل عمه "محمد لمجرد". 

نشرت الفنانة يسرا، صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث خضعت إلى جلسة تصوير جديدة مع كلبتها "فيونكة". 

شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين الكاتب مدحت العدل والفنان الشعبى سعد الصغير، اتهم فيه الأول بالتنمر عليه بسبب تغريدة  سخر فيها من اغنية "بحبك يا حمار" والنادى الأهلى. 

أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير حفل زفاف الطيار المدني "كريم وجيه التهامي" علي "تسنيم" كريمة المستشار أحمد فتحي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بحضور عدد كبير من رجال القضاء والأعمال .

كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل الحادث المروع الذى تعرضت له مساء امس، مع ابنتها، على طريق العلمين. 
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