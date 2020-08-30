بإجراءات احترازية.. أميرة البيلي تعود لجمهورها في ساقية الصاوي

قدمت الشاعرة الشابة "أميرة البيلى" حفلين بعد فترة غياب على مسرح النهر بنسبة حضور 25% مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.





قدمت أميرة فى الحفل مجموعة من قصائدها بالإضافة لقصائد جديدة، بالإضافة لضيوف الحفل الذين أضافوا له برفقة الفرقة الموسيقية فقرات غنائية مميزة وهم "أشرقت"، "أحمد فوزى"، "نورالدين محمد" و"رانسى".

ومن القصائد التى قدمتها أميرة "امبارح، وحيد جدًا، الشعر عايز مين، النص ده عنكم، أنا مليت، فراقك فعل مش فاضح، وداع". توسط القصائد مجموعة من الأغنيات قدمها ضيوف الحفل ومنها "عنابى، أما براوة، عنابى، جانا الهوا، أهو ده اللى صار".





أميرة البيلى من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير أسلوبها في الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الاخيرة بأسلوبها الخاص، واستطاعت أن تصل لقلوب الناس وحققت رد فعل كبير وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أما حديقة الساقية فاستضافت لقاء "الأمل" لكابتن أنور الكمونى محارب السرطان ولاعب التنس اشتمل اللقاء على عرض فيلم "7 قرون قبل الميلاد" هو أول فيلم دكيودراما تتم صناعته فى الشرق الأوسط.





يتناول الفيلم قصة حياة لاعب التنس المصرى أنور الكمونى الذى حارب مرض فشل النخاع العظمى سبع سنوات، وعاد للملاعب مرة أخرى ليوصل رسالة "لا شىء مستحيل"، شارك الفيلم رسميًّا بمهرجان الإسكندرية السينمائى ٢٠١٧.





تحدث الكمونى فى اللقاء عن تجربته مع محاربة السرطان والأمل والإيمان الذى تحلا بهما ووجه رسالة لكل الحضور الذى تخللهم مجموعة كبيرة من محاربات السرطان الذى وجه لهن رسائل إيجابية بضرورة الدعم النفسى لهن والنظر بالإيجابية للحياة ووضع خطة وهدم وحلم يسعين له.