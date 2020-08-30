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تعليم

عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان الديناميكا للجان الدور الثاني للثانوية العامة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:01 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عملية وصول صناديق كراسات امتحان الدور الثاني في الديناميكا ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات  اليوم الأحد الموافق 30 اغسطس 2020 ، امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.

وقال المصدر لـ "صدى البلد": لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة.

وأضاف المصدر: كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي.

وأوضح المصدر أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.

وأشار المصدر إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

وأوضح المصدر ، أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الادوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة بإستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به
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