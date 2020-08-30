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سيارات

نصائح هامة لحماية إطارات السيارة من التلف مدى الحياة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:00 ص
ماية إطارات السيارة
ماية إطارات السيارة من التلف مدي الحياة
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اشرف عطية
ارتفعت في الفترة الأخيرة أسعار إطارات السيارة بشكل كبير مما أصبح يشكل عبئا جديدا على مالك السيارة، فوصل ثمن الكاوتش إلى 1500 جنيه، مما يعني أن شراء أربع إطارات أصبح بمبلغ 6 آلاف جنيه، وهو مبلغ ليس بقليل على مالك السيارة

لذلك أصبح من الضروري الحفاظ على إطارات السيارة لتعيش وتصمد اطول فترة ممكنة، وكما نعلم أننا نمر هذه الأيام بارتفاع شديد في درجات الحرارة، مما يؤثر بالسلب على الإطارات ويتلفها. 

في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ على الإطارات أطول فترة ممكنة: 

1-ضبط الضغط 

يجب ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في الصيف لأن ارتفاع ضغط الإطار يعرضه للتمزق والانفجار وقلة الضغط تؤثر على أداء السيارة وتتسبب في تعرجات على جدار ومداس الإطار.


2-تجنب الحمولة الزائدة

من أكثر العوامل التي تتلف الإطارات، الحمولة الزائدة لأنها تزيد من الاحتكاك بالطريق وتعجل بتآكل الإطار وتزيد من استهلاك الوقود وتزيد من احتمالية انفجار الإطار.

3-الترصيص

عند شعورك باهتزاز السيارة أثناء القيادة مع السرعات فيجب عليك التوجه إلى مركز متخصص لترصيص الإطار وضبط مركزية الكتلة لان تجاهل الترصيص يتلف الإطار. 

4- ضبط الزوايا والاتزان 

عند شعورك بانحراف السيارة يجب ألا تتردد في ضبط الزوايا والاتزان لأن تجاهل ضبط الزوايا يتلف الإطار بسرعة كبيرة.
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