المصري يرفض استقالة عبدالظاهر السقا

وتابع: "المياه ستعود إلى مجاريها في الأيام المقبلة بين الطرفين ‏وسيتم عقد جلسة بينهما للصلح وتصفية الأمور".‏

ولقة المصري هزيمة من الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.





سجل هدفي الأهلي في مباراة اليوم أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة، التي لم تشهد خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوي، حارس المرمى، كما ألغى الحكم هدفين للأهلي في الشوط الأول.



