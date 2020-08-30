المصري يرفض استقالة عبدالظاهر السقا

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن الإدارة رفضت استقالة عبدالظاهر السقا، مدير النشاط الرياضي بالنادي، التي تقدم بها أمس السبت.
وأضاف محمد الخولي في تصريحات لبرنامج " زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة " الزمالك":" خلاف بين طارق العشري المدير الفني وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي تسبب في تقديم الأخير استقالته".
وتابع: "المياه ستعود إلى مجاريها في الأيام المقبلة بين الطرفين وسيتم عقد جلسة بينهما للصلح وتصفية الأمور".
ولقة المصري هزيمة من الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.