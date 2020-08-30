المصري: اللجنة الخماسية بتهرب مننا.. ونرفض تحويل حلبية للانضباط

كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن تهرب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من الرد على اتصالات أعضاء المجلس بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين مصابين بفيروس كورونا.





وقال حلبية خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: "الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظروف الحالية لا تساعد اي فريق في العالم علي خوض مبارياته".



