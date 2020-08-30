محافظ قنا: القانون يفصل في قضية مخالفات البناء والكل سواسية

قال اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص مخالفات البناء، واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو توضيح، مشيرًا إلى أن المحافظين يواصلون الليل بالنهار، من أجل إنجاز ملف مخالفات البناء، والتعدى على أراضى الدولة.





وتابع: "هذه القضية الفصل فيها القانون.. والكل يحترمه كون الجميع أمام القانون سواسية، ولابد أن يرجع الحق لأصحابه".





وأضاف الداوودى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك وعى لدى المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات فى البناء، وهم الآن من يبادرون للتصالح مع الدولة، لافتًا إلى أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح بشأنها والمتعلقة بحق الدولة.