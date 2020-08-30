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رياضة

الدوري العام.. 21 لاعبا في معكسر سموحة لمواجهة طنطا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:03 ص
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
اختار الجهاز الفنى لكرة القدم بنادى سموحه بقيادة حماده صدقى،21 لاعبا للإنتظام في معسكر مغلق استعدادا لاستضافة فريق طنطا فى مباراة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها فى تمام السادسة من مساء الغد على ملعب استاد الأسكندرية.

ضمت القائمة اللاعبين:
عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، خالد عبد الفتاح، إيدى إيمومو، محمود معاذ ، فارس مجاهد، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمد الترهونى، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى ،أحمد مكى، صلاح محسن، حسام حسن.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره طنطا مساء اليوم " الأحد"، باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ويأمل الفريقين في تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفهم بجدول ترتيب الدوري المصري.
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