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أخبار العالم

في 10 أيام .. جامعة أمريكية تسجل أكثر من 1200 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
سجلت جامعة ألاباما الأمريكية أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ استئناف الدراسة قبل أقل من أسبوعين.

وبحسب "سي إن إن"، الأمريكية، تشير لوحة معلومات فيروس كورونا لنظام جامعة ألاباما إلى أنه تم تسجيل 158 حالة قبل استئناف الدراسة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 1201 حالة منذ أن استؤنفت الدراسة في 19 أغسطس.

وقالت الجامعة إنه لم يتم إدخال أي طلاب مصابين إلى المستشفى.

وأضافت الجامعة أن جهودها في تتبع الإصابات لم تسفر عن أي دليل حول انتقال الفيروس بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابعت:"ما زلنا مقتنعين بأن الاحتياطات التي تم تنفيذها قبل استئناف الفصول الدراسية - بما في ذلك الإخفاء ، والتباعد ، ومزيج من التوجيه الشخصي والتعليمات عن بُعد - مناسبة وفعالة".

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