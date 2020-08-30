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وزير التعليم العالي: 24 ألف طالب تقدموا للحصول على المنحة التعليمية .. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:48 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب ابراهيم الشهير بطالب الفريسكا مثال مشرف ويستحق الإشادة وهو نموذج للشاب المصري المجتهد.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي: عرضنا على الطالب الكثير من العروض ومنها السفر للخارج، ولكنه قال لي إن حلمه هو دخول كلية طب جامعة الإسكندرية.

وأوضح عبد الغفار ، أن الطالب إبراهيم يحدد اهدافه ويعرف ماذا يريد، ولديه رضى وقناعة وعزة نفس كبيرة جدا.

وتابع: أننا عندما كنا صغار كنا نعلم ماذا نريد.. وهناك الكثير أمثال إبراهيم في الجامعات.

واستطرد أن هناك 24 ألف طالب متقدمين للحصول على المنحة التعليمية بناء علي ذلك سنقوم بعمل تنسيق داخلي وبعدها يقومون بعمل امتحان القدرات حتى نرى من يستحق القبول.
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