وزير التعليم العالي: 24 ألف طالب تقدموا للحصول على المنحة التعليمية .. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب ابراهيم الشهير بطالب الفريسكا مثال مشرف ويستحق الإشادة وهو نموذج للشاب المصري المجتهد.





وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي: عرضنا على الطالب الكثير من العروض ومنها السفر للخارج، ولكنه قال لي إن حلمه هو دخول كلية طب جامعة الإسكندرية.





عبد الغفار ، أن الطالب إبراهيم يحدد اهدافه ويعرف ماذا يريد، و لديه رضى وقناعة وعزة نفس كبيرة جدا. وأوضحيريد، و





وتابع: أننا عندما كنا صغار كنا نعلم ماذا نريد.. وهناك الكثير أمثال إبراهيم في الجامعات.



