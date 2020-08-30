تقدمها خدمة TC.. دورة تدريبية للراغبين في مساعدة اللاجئين

أعلن طوني جورج مدير خدمك TC بمصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيلين عن تقديم دورة تدريبة تستهدف المصريين الذين لديهم شغف مساعدة اللاجئين ولكن لا يمتلكون المهارات الكافية.





وأعلن طونى جورج مدير خدمة TC – في تصريح له – إنه سيتم تنظيم الدورة تحت عنوان "فن مساعدة المصدومين والمتضررين والمتعرضين لإساءات نفسية وجسدية بسبب الحروب واللجوء".





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وأشار جورج إلى أن الدورة تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر لمدة عشرة أيام، وذلك بمقر الخدمة بمنطقة مصر الجديدة ، يقدم خلالها عدد من الموضوعات منها: تصنيف اللاجئين، المشاكل النوعية والنفسية التي تواجههم، التعامل مع الاحتياجات الأساسية، التعامل مع المشاعر (الذكاء الوجداني).





وتابع قائلا، إن الدورة التدريبية تتناول أيضا دراسة الصدمة واللجوء، التعامل مع الصدمة، ويوم في حياة اللآجئ وتحدياته الحالية في كل العالم، والدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للصدمات، الاستردادية "تطبيقات فى المجتمات الحالية مع اللاجئين".





كان الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد كرم اليوم خريجي المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة بشارع أحمد حلمي بمنطقة شبرا، بحضور صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.



