تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا





يتنبأ التقرير المسرب للحكومة البريطانية "بوفاة 85000 ألف مصاب بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الشتاء.

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أشارت الوثيقة التي اطلعت عليها بي بي سي نيوزنايت، إلى إمكانية إعادة فرض القيود، على الرغم من أنه من المرجح أن تظل المدارس مفتوحة.





تم إعداد التقرير للحكومة من قبل المجموعة الاستشارية SAGE من أجل مساعدة الوحدة الصحية البريطانية NHS بحلول الشتاء.





تم كتابته بناءً على توقعات بأن طرق التتبع والعزل والحجر الصحي الحكومية ستثبت أنها فعالة بنسبة 40٪ فقط في السيطرة على انتشار الفيروس داخل الأماكن العامة.





ويتم وضع تدابير سياسية لتقليل الاتصالات غير المنزلية إلى نصف مستوياتها الطبيعية قبل مارس 2020 بحلول نوفمبر، ووفقًا للتقرير، يمكن الإبقاء على هذه الإجراءات حتى مارس 2021.





تستند التنبؤات بالوفيات إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وهي مصممة لحساب أولئك الذين يتوقع أن يموتوا بسبب أمراض أخرى.





في إنجلترا وويلز، يمكن أن يكون هناك 81000 حالة وفاة بفيروس كورونا مع 27000 حالة وفاة إضافية غير مرتبطة بالفيروس.





ومن المتوقع أن تشهد اسكتلندا فقدان 2600 شخص لأرواحهم، في حين يمكن توقع التقرير وفاة 1900 في أسوأ السيناريوهات بأيرلندا الشمالية.





تمثل هذه الأرقام زيادة كبيرة في الوفيات عند مقارنتها بموجة فيروس كورونا الأولى، والتي أودت حتى الآن بحياة 41498 شخصًا.



