AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:03 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
Advertisements
عزة عاطف
مع زيادة التوقعات بارتفاع أعداد الإصابات وعودة فيروس كورونا بقوة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، يشير تقرير مُسرب لحكومة إحدى الدول الكبرى إلى وجود سيناريو أسوأ من المتوقع.

يتنبأ التقرير المسرب للحكومة البريطانية "بوفاة 85000 ألف مصاب بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الشتاء. 
اقرأ المزيد:

أشارت الوثيقة التي اطلعت عليها بي بي سي نيوزنايت، إلى إمكانية إعادة فرض القيود، على الرغم من أنه من المرجح أن تظل المدارس مفتوحة. 

تم إعداد التقرير للحكومة من قبل المجموعة الاستشارية SAGE من أجل مساعدة الوحدة الصحية البريطانية NHS بحلول الشتاء. 

تم كتابته بناءً على توقعات بأن طرق التتبع والعزل والحجر الصحي الحكومية ستثبت أنها فعالة بنسبة 40٪ فقط في السيطرة على انتشار الفيروس داخل الأماكن العامة. 

ويتم وضع تدابير سياسية لتقليل الاتصالات غير المنزلية إلى نصف مستوياتها الطبيعية قبل مارس 2020 بحلول نوفمبر، ووفقًا للتقرير، يمكن الإبقاء على هذه الإجراءات حتى مارس 2021.

تستند التنبؤات بالوفيات إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وهي مصممة لحساب أولئك الذين يتوقع أن يموتوا بسبب أمراض أخرى. 

في إنجلترا وويلز، يمكن أن يكون هناك 81000 حالة وفاة بفيروس كورونا مع 27000 حالة وفاة إضافية غير مرتبطة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تشهد اسكتلندا فقدان 2600 شخص لأرواحهم، في حين يمكن توقع التقرير وفاة 1900 في أسوأ السيناريوهات بأيرلندا الشمالية. 

تمثل هذه الأرقام زيادة كبيرة في الوفيات عند مقارنتها بموجة فيروس كورونا الأولى، والتي أودت حتى الآن بحياة 41498 شخصًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذا للاقتصاد. بريطانيا تختار السبت العظيم لإنهاء الإغلاق والعودة للحياة مجددا

أشد فتكا.. خبراء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا قد تحصد أرواح 120 ألف شخص في شتاء 2021

خبراء يحذرون من كابوس الشتاء عند استمرار كورونا بهذه الأعداد

في أسوأ سيناريو لكورونا الشتاء المقبل .. 120 ألف قتيل ضحية الموجة الثانية للفيروس الفتاك في بريطانيا

هذا ما سيكون عليه الكوكب عام 2100.. دراسة تنبؤية تتوقع انخفاض عدد سكان الأرض.. تكشف مصير القوة العظمى أمريكا أم الصين؟.. وحكاية نهاية العالم

هل يتنبأ العالم بالوباء التالي بعد كورونا ؟ فورين أفيرز: العالم بحاجة إلى نظام إنذار مبكر للأمراض المعدية .. وسباق محموم لإنتاج لقاحات فعالة تقضي على الفيروس

ترشيحاتنا

رد فعل محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي|شاهد

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول الدرع الخيرية

تفاصيل جديدة عن ولادة طفل بعين واحدة فى الأقصر.. شاهد

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور