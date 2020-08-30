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برلمان

الشعب الجمهوري ينظم دورته الرياضية الأولى بالقوصية.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:40 ص
«الشعب الجمهوري»
«الشعب الجمهوري» ينظم دورته الرياضية الأولى بالقوصية
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أحمد النشوقي
نظمّت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط الدورة الرياضية الأولى، والتي توّج فيها فريق النزالي جنوب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق القصير بنتيجة 3 - 2، بحضور الكاتب الصحفي محمد منير، أمين الحزب بمركز القوصية.
 
وقال محمد منير فايق، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالقوصية، إن الحزب يشارك في الكثير من الفعاليات على مستوى مراكز المحافظة، ليكون قريبًا من رجل الشارع ولمعرفة اهتماماته ومشكلاته عن قرب، ليسارع إلى حلها وتوصيل صوتهم إلى المسؤولين في المحافظة، لافتًا إلى أن الدورة الرياضية شهدت إقبالًا كبيرًا من الجماهير ومحبي كرة القدم في أسيوط.

وأكد أن الحزب برئاسة المهندس حازم عمر، والمهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب يدعمان ويساندان شباب الجمهورية، وفي القلب منها أهالي الصعيد.

وأضاف "فايق" أن أمانة الحزب بأسيوط كرّمت مؤخرًا أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء محافظة أسيوط والذين حصلوا على ترتيبات متقدمة من بين أوائل الجمهورية الذين أعلن عنهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر إعلان أوائل الثانوية العامة، بحضور محمد فهمي صالح أمين الحزب، ومرشح القائمة الوطنية فى مجلس الشيوخ، وماهر عطية أمين تنظيم المحافظة.
الشعب الجمهوري ينظم دورته الرياضية الأولى بالقوصية.. صور
الشعب الجمهوري ينظم دورته الرياضية الأولى بالقوصية.. صور
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