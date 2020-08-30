قشعريرة وتعرق.. أعراض العدوى البكتيرية المسببة للأمراض

تدخل بعض البكتيريا المسببة للأمراض الجسم في بعض الأحيان، وبمجرد دخولها، تتكاثر وتسبب العدوى، وهناك بعض علامات وأعراض الالتهابات البكتيرية وفقًا لمكان حدوثها في الجسم.





قدم موقع mediacl news today معلومات حول علاج الالتهابات البكتيرية والوقاية منها ويقدم المشورة بشأن موعد زيارة الطبيب.





الأعراض العامة لعدوى بكتيرية

تشمل الأعراض العامة للعدوى البكتيرية الحمى والقشعريرة والإرهاق والصداع.

عادة ما تعتمد علامات وأعراض العدوى البكتيرية على مكان حدوث العدوى في الجسم.

ومع ذلك، تتضمن بعض العلامات والأعراض العامة الأكثر شيوعًا للعدوى ما يلي:

حمى

قشعريرة وتعرق

تورم الغدد الليمفاوية

تفاقم الألم الجديد أو المفاجئ

استنفاد غير مبرر

صداع الراس

احمرار الجلد أو تورم أو وجع

أعراض الجهاز الهضمي ، مثل:

غثيان

التقيؤ

إسهال

ألم في البطن أو المستقيم

الأعراض حسب أجزاء الجسم

يمكن أن تتطور العدوى البكتيرية في أي مكان في الجسم ، ولكنها تحدث غالبًا بالقرب من الأماكن التي يمكن أن تدخل البكتيريا فيها الجسم.

