على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور





وبعد 12 ساعة من الاستغاثات المتكررة من طاقم القارب بالسلطات الإيطالية، تحرك خفر السواحل وقدم المساعدة لما لا يقل عن 49 من "الناجين الأكثر ضعفًا الذين ركبوا سفينة لويز ميشيل.

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كانت سفينة النجاة قد علقت قبالة سواحل مالطا، حيث فاقت طاقتها الاستيعابية بــ 120 راكبًا، فقد صرح الطاقم صباح أمس بأنهم أنقذوا 89 شخصًا، بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال، وشرعوا في البحث عن مكان آمن للسماح لهم بالنزول.





وفي ذلك المساء، أنقذ الطاقم المزيد من الأشخاص وصعدوا على متن السفينة بعد أن عثروا على قارب مكتظ بـ130 شخصًا على متنه.





أكثر من 200 شخص تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا ركبوا على متن سفينة إنقاذ لويز ميشيل بشكل عام، بالإضافة إلى جثة واحدة، وفقًا لتغريدات من حساب السفينة.





كان الطاقم على متن قارب البحرية الفرنسية السابق يستغيث بأنهم لا يستطيعون التحرك بأمان بسبب سطح السفينة المكتظ وكانوا على وشك إعلان "حالة الطوارئ".





امتلأت السفينة بالمياه وعانى العديد من الركاب من حروق الوقود، وقد نشر الطاقم اليوم مقطع فيديو للقارب المكتظ، كتب فيه: "هؤلاء هم الناجون الذين تديرون ظهوركم لهم لأنهم غير أوروبيين.





فبعد هروبهم من الرعب والوحشية التي لا توصف داخل بلادكم يبحثون عن مكان آمن يأويهم، فتتقطع بهم السبل في عرض البحر".





ونشر الطاقم تغريدة استغاثة أخرى: "نكرر، سفينة #LouiseMichel غير قادرة على التحرك بأمان ولا أحد يأتي لمساعدتنا.. لقد عانى الأشخاص الذين تم إنقاذهم من صدمة شديدة وحان الوقت لإحضارهم إلى مكان آمن، نحن بحاجة إلى مساعدة فورية".

عشرات اللاجئين الفارين من القمع والوحشية، تقطعت بهم السبل على متن قارب إنقاذ أوروبي ممول من الرسام بانكسي في البحر الأبيض المتوسط، وقد على وشك الغرق عندما فقدت توازنها في عرض البحر نتيجة تكدس الركاب وزيادة عددهم، في حين تجاهلت العديد من السلطات استغاثاتهم.