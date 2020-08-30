حتحوت لاتحاد الكرة: ارحموا المصري.. كل 3 دقائق لاعب بيقع.. فيديو

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، عن اللاعب أحمد ياسر، بعدما انفعل واعترض على قرار الحكم في مطلع الشوط الأول.





وتابع حتحوت خلال تقديم برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد ياسر كان متهورًا في معارضته للحكام في آخر 3 مباريات للمصري.





وأشار إلى أن أحمد ياسر عنده ضغوط، لكن من المهم أن يتمكن من التحكم في انفعالاته لأنه يمتلك إمكانات كبيرة.





وأردف حتحوت أنه من المهم أن ينظر اتحاد الكرة بعين الرحمة والشفقة إلى حال المصري البورسعيدي، وأن اللاعبين العائدين من فيروس كورونا غير مكتملي اللياقة والصحة لبدء المباريات والفريق يعاني من مشاكل كبيرة، وكل مباراة أصعب من السابقة لها، قائلا: «كل 3 دقائق لاعب واقع إما شد أو إصابة أو راحة».



